Tantsupedagoog Marika Hanson panustab raamatusse jagades teadmisi liikumise ja tantsu tähtsusest naise tervisele. «Tants ja liikumine on ühed võimsaimad vahendid, mis aitavad hoida keha ja meelt tasakaalus, vähendavad stressi ning toetavad hormonaalset tervist,» selgitab ta ja rõhutab, et regulaarne liikumine võib tõsta enesekindlust, parandada meeleolu ning aidata kehal toime tulla üleminekuea muutustega.

«Teadmised on võim, sealhulgas ka võim ja võimalus võtta küpses eas enda kätte vastutus oma enesetunde ja tervise osas,» ütleb dr Kai Haldre. «Ilma hea füüsilise ja vaimse enesetundeta on elurõõmu hoida väga raske kui mitte võimatu. Seda tõdemust meenutada pole kunagi liiga hilja ja eriti asjakohane on see üleminekueas, kui naise kehas ja meeles toimuvad kiired ning jäävad muutused.»