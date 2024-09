Luuleõhtul esitavad noored autorid luuletusi vaimsest tervisest ja elu keerdkäikudest

«Luuleõhtu on heaks võimaluseks võtta igapäevast väike paus ja kuulata, millest ja kuidas teised inimesed mõtlevad ja mida tunnevad. Kuna luule on tihedalt seotud isikliku ja emotsionaalse väljendusega, pakub see võimaluse kogeda kellegi teise maailma ja võib-olla seeläbi ka ennast rohkem mõista,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.