Apollo raamatupoodide müügiedetabeli eesotsas on kokaraamatud, neile järgnevad uued ilukirjanduslikud teosed. Terve suve tabeli esikohal püsinud «Ei iial enam» on lõpuks hakanud populaarsust kaotama. Sügis on käes, ehk on seetõttu muutunud ka meie lugemishuvi.