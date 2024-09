Igapäevased lõksud, mis põhjustavad sõltuvust tekitavat söömist

Kui olete depressioonis, siis on teil arvatavasti emotsioone kas vähe või üldse mitte. Seega otsite toite, mis minevikus tekitasid teis turvalise või õnneliku tunde. See on mõistetav, kuid teil on vaja vaadata koostisosi ning küsida endalt, kas see ei päästa valla sõltuvuskäitumist? Kas te pärast helbekaussi ütlete kahekümne minuti pärast «mul on kõht täis» või lähete tõenäoliselt tagasi rohkemat jahtima? Tean, et sellest tsüklist välja rabeleda on väga raske, kuid pidage meeles, et te häkite enda keha kahjulikult. Neid toite vältides hakkate enda keha häkkima positiivsel viisil, enam ei valitse isu teie elu üle.