Epp Petrone «Mäeküla piimamehest»: ühte lehekülge lugesin viis korda ja mõtlesin, et millest ma siin nüüd aru ei saa

See on nüüdsest ka minu lemmik Vilde teoste hulgast. Ei ole liiga pikk ja raskepärane (nagu «Mahtra sõda») ega igav (nagu «Prohvet Maltsvet», millel on tõesti raske esimestest peatükkidest läbi künda) ega ka mitte liiga kerglane (nagu mõned ta algusaja jutud). Ning veel: olen mõelnud, mis mind häiris näiteks romaanide «Külmale maale» või «Mahtra sõja» juures – see oli autori väga konkreetne võitlev agenda. Tegelased olid nagu nupukesed, mis seda agendat edasi andsid. Üsna mustvalged ja lamedad.