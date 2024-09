Edukad naisettevõtjad soovitad 5 raamatut igapäevaharjumuste kujundamiseks ja enesearenguks

Kristel Ots. Foto: Erakogu

Kristel Ots juhib väikest UX/UI disainiteenuseid pakkuvat ettevõtet ning oma teekonnal on pidanud silmitsi seisma paljude väljakutsetega. Alates klientidega suhtlemisest kuni projektide juhtimiseni, on ta leidnud tuge mitmest inspireerivast raamatust, mis on aidanud tal arendada nii oma mõtteviisi kui ka äritegevust. Tema soovitatud kolm raamatut on pakkunud talle vajalikku motivatsiooni ja praktilisi nõuandeid.

James Clear « Aatomharjumused »

Selleks, et asjad saaks tehtud ja midagi ei jääks kahe silma vahele, ei piisa sellest, et kord poole aasta jooksul end kokku võtta ja asi ära teha. Olgu selleks siis meilidele vastamine, kliendisuhtluse hoidmine või mõne esialgu ebaolulise tegevuse edasi lükkamine. Ettevõtluses pole edu sageli midagi, mis juhtub üleöö, vaid see on mitmete väikeste sammude summa. «Aatomharjumused» on õpetanud, kuidas struktureerida oma tööpäevi ja kuidas järjepidevus toob kaasa soovitud tulemused ning lõpuks saab kergema vaevaga rohkem asju tehtud, sest harjumus on tekitatud.

David J. Schwartz « The Magic of Thinking Big: The True Secret of Success »