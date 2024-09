Selgus Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna tänavune laureaat

Siiri Ombler (1959) on olnud seotud kirjastusega Ilmamaa aastast 1995. Tema osa nii eesti kui välisautorite teoste valmimisel on olnud kõnekas. Teiste nõudlike tekstide hulgas on ta toimetanud sarja «Eesti mõttelugu» 40 raamatut. Ombleri ampluaa ulatub igapäevastest tarbetekstidest kuni filosoofia tähtteosteni, ilukirjanduse vallas luulest romaanideni. 157 toimetatud raamatut kõige erinevamatelt autoritelt teiste hulgas tõendavad, et Ombleri haare on silmapaistvalt lai, töö kvaliteetne ja tegevus erakordselt viljakas.