Sügis on ideaalne aeg mõnusaks lugemiseks, eriti kui ilmad muutuvad jahedamaks ja päevad lühemaks. Rahva Raamatu kirjastuse juht Dea Oidekivi jagab oma isiklikke raamatusoovitusi eesootaval hooajal, mille seast leiab midagi kõigile – lasteraamatutest ulmekirjanduseni.

Esimeseks soovitab Dea kerge ja humoorika teose, mis sobib ideaalselt neile, kes pole veel valmis suvisest kergusest loobuma. Raamat räägib andmetöötlejast, kes on pettunud Tinderi toimimises ja otsustab luua oma algoritmi, mis peaks leidma inimesele ideaalse kaaslase. «See on mõnus humoorikas raamat, kus saab lugeda, kuidas teadus ja suhted kokku põrkuvad. Kuigi algoritm on mõeldud ideaalse kaaslase leidmiseks, ei ole inimsuhted alati nii lihtsad,» selgitab Dea.