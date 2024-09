Peatükk Malluka salapäevikust: lugu nendest kuradima narkootikumidest

Enne kui te nüüd kõik mööda linna laiali jooksete, et kuskilt MDMA-d skoorida, siis ütlen kohe ära, et järgmise hommiku Mallu ei mõelnud enam sugugi, et elu ilus või tore oleks. Nimelt, kui ma asjadest õigesti aru saanud olen, siis töötab MDMA nii, et kasutab ära kõik su kehas olevad õnnehormoonid, mis tekitabki ajutiselt suurt õnne- ja armastusetunnet. Järgmise päeva miinus on see, et nüüd on nad sul kehast otsas ja öeldakse, et nende taastumine võtab aega umbes kuus kuud.