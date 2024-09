RAAMAT Erakordselt nauditav armastuslugu, mis nöökab mõnusalt väikelinna romansside klišeesid

Tänapäev, New York/Sunshine Falls, Põhja-Carolina. Nora on suurepärane kirjandusagent, aga karjäärile keskendumine ei ole talle eraelus kasuks tulnud. Lausa kolm tema endist peikat lasi armsa väikelinna neiuga jalga. Töö kõrval jagub naise elus aega vaid väikesele õele, kuid viimasel ajal on ka nemad kaugeks jäänud, nii et Nora nõustub Libbyga, kui too teeb ettepaneku pikem puhkus võtta, et sõita koos Sunshine Fallsi, väikelinna, kus toimub ühe Nora kliendi romaani tegevus. Kolmandat last ootav Libby on kokku pannud nimekirja kõigest, mida nad seal kindlasti tegema peaksid. Näiteks tahab ta õe mõne kohaliku mehega kohtama saata. Mine sa tea, äkki õnnestub Noral enda väikelinnaromanss leida. Esimene mees, kes talle silma jääb, on naisele juba varasemalt tuttav Charlie, toimetaja, kellega ühine töövaldkond teda korduvalt kokku on viinud, kuid ükski neist kohtumistest pole olnud meeldiv.