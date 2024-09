Ilmunud on William Faulkneri «Põrmu häirija»

Teose keskne tegelane, isepäine ja eraklik Lucas Beauchamp on oma mustast nahavärvist hoolimata kogu elu elanud nii, nagu poleks sel asjaolul mingit tähtsust. Ühel päeval leitakse ta kükitamast Vinson Gowrie surnukeha kõrval, relv käes. Loomulikult arvavad kõik, et Lucas on mehe tapnud. Kogu Jeffersoni linnake jääb ootama Gowrie suguvõsa kokku kutsutava lintšimisjõugu saabumist, keda kohaliku vangla turvameetmed vaevalt kinni suudaksid pidada. Lucase viimane lootus on teismeline Charles, keda seob temaga veider tänuvõlg…