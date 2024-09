AUTIST TAVAKOOLIS «Sinuvanune tüdruk peaks teadma, et niimoodi ei kirjutata; su käekiri on nagu titel!»

Addie on 11-aastane tüdruk, kes peab toime tulema teistsuguse reaalsuse tajumisviisiga. Tal on autismispektri häire. Ta tajub asju teravamalt ega suuda alati aru saada teiste näoilmetest, kuid on väga empaatiline, taibukas ja lugemishuviline. Addie puutub sageli kokku eelarvamustega ja kogeb, et kiusajaid võib leiduda ka täiskasvanute seas. Tüdrukule on abiks tema vanem õde, kellel on samuti autismispektri häire ja kes aitab Addiel nii temas endas kui ka maailmas toimuvat mõista.