Raamat kirjeldab seitset olulist omadust, mis aitavad tüdrukutel pürgida oma täieliku potentsiaali poole, hoolitseda nii oma füüsilise kui ka vaimse tervise eest ning luua eluterveid suhteid. Tüdruk, kes on iseenda parim sõber ja usaldusväärseim liitlane, ei lepi vähemaga kui ta on väärt, tunneb end turvaliselt ja on rõõmsameelne, sest tal on kindel usk enda võimetesse.