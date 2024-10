Marie Pärkma: võimalus lugeda sisse enda kirjutatud raamat oli kihvt, kuid ka aukartust äratav

Alguses ei osanud ma kuidagi end ette valmistada. Enne õpetavat workshop’i ei kujutanud ma üldse ette, mida see töö tegelikult minult nõuab. Pärast workshop’i oli selge, et esimeseks sisselugemiseks on vaja väga palju vaeva näha ja tööd teha. Teadsin, et pean rääkima aeglaselt ja rahulikult ning diktsioon peab olema parem – pidin kodus palju harjutama. Selleks lugesin järgmisel salvestuskorral sisseloetava teksti kodus mitu korda üle ja tegin endale märkmeid, et stuudios läheks lugemine sujuvalt.

Kuna mu elukaaslane on mulle õpetanud, et alati aitab suhtumine «Võta rahulikult! Ära mõtle üle!», siis nii ma teha üritasingi. Iga katsumus võib alguses tunduda raske ja tegelikult on see raske ka praegu, olgugi et olen terve enda paksu korrastuspiibli sisse lugenud. Küll aga olen seda meelt, et iga hirmutav ja uus olukord on oluline, et saada kogemusi. Hindan nende inimeste tööd, kes päevast päeva raamatute sisselugemise tööd teevad, ja eriti neid, kes oskavad seda teha imehästi – kes suudavad ennast kuulama panna. Andsin endast parima ja usun, et saan enda häälega kuulajale oma mõtted edasi anda.