Mart Sander soovitab 10 oma lemmikraamatut, millele ta tihti toetub

7. «Roheline süü», Mihkel Kunnus

Ehkki Kunnus end selle nimega ei tituleeri, on ta pesueht filigraanne följetonist, kes suudab ükskõik millise (lausigava) teema omamoodi stand-up’iks kirjutada. Lisaks suudab ta ka lugeja end jäägitult uskuma manipuleerida. Tasub tähele panna, et see raamat, mille ma Apollo riiulist leidsin, on kirjutatud «vanal süütul ajal» ehk 2014. aasta alguses. Kõik, mis on maailmas ja eriti Euroopa kultuuriruumis juhtunud pärast seda, on vesi Kunnuse künismiveskile, mille kütteks ongi õhtumaade allakäigu podisevast katlast tõusvad joovastavad aurud.

8. «Tallinna vanalinna 50 põnevat detaili», Jaak Juske

Tallinlased käivad sageli pea maas – märkasin seda juba lapsena, kui nina õhus Tallinnas ringi uitasin. Mis toimub meie peade kohal, jääb sageli varjatuks, kuni keegi ühele või teisele detailile tähelepanu ei juhi ning seda mõne põneva looga meie mällu ei kinnita. Juske missioon ongi nende lugude ülesleidmise ning kordamise teel kasvatada meid nägema oma kodulinnas rohkemat kui vaid kivide ja müüride kogumit. Usun, et pea iga selle raamatuga tutvunu avastab enda jaoks midagi ootamatut. Mina, tänu taevale, ei avastanud – eriti.

9. «Tallinn septembris 1944», Hanno Ojalo

Hanno Ojalo paljud raamatud on hindamatuks allikaks kõigile, kes tahavad teise maailmasõja saatuslikest päevadest rohkem – lausa detailselt – teada saada. Tallinlaste laual peaksid need olema kohustusliku kirjanduse kuhjas. Kuna praegu väntan koos Eha Urbsaluga filmi «Elu etüüd», mis räägibki eestlannade põgenemisest 1944. aasta septembris, on see ja teised Ojalo raamatud meil pidevalt käeulatuses.

10. «Tiigri aasta», Veiko Belials

Ehkki Belialsi proosa on tuntud, pakkusid põnevat üllatust ka uues kogumikus ilmunud luuletused – nimetaksin neid «mõtteteradeks». Tegu on aasta jooksul kirja pandud ja kuupäevaliselt järjestatud mõtisklustega, mille järgi on päris hea aasta päevi mõne toreda teraga alustada. Näiteks on põnev vaadata, mida on Veiko Belials kirja pannud teie sünnipäeval. Muuseas, raamatu kaas ja paber on nii meeldivast materjalist, et tekkis soov uurida, kus see trükitud on.