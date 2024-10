Poiste kasvatamise raamat aitab õppida armastama iseennast ja austama teisi

See raamat ei ole pelgalt teooria, vaid põhineb tõenduspõhistel meetoditel ja pikaajalisel praktikal. Autorid rõhutavad, et selleks, et poisid kasvaksid enesekindlateks, tasakaalukateks ja empaatilisteks noormeesteks, on vaja tugevat enesehinnangut ja võimet austada nii ennast kui ka teisi.