GALERII Veiko Belials esitles luulekogu «Tiigri aasta»

«Luulekogu «Tiigri aasta» sündis eesmärgist kirjutada aasta jooksul iga päev vähemalt üks luuletus,» selgitab autor. «Nagu dokumentalist, kes filmivõtetega alustades ei kujuta ettegi, mis elul ja juhusel talle varuks on, nii on ka selle käsikirja sünnilugu mõjutanud ühiskondlikud vapustused, mis jäävad igaveseks defineerima 2022. aastat.»

Veiko Belials on eesti ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja harrastuspiltnik. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia 1991. aastal metsanduse erialal, alates 2000. aastast töötab Luua Metsanduskooli õpetajana. Veiko Belials on kirjutanud seitse ulmeraamatut, seitse luulekogu ja kaks lasteraamatut. Aastast 2015 on Veiko Eesti Ulmeühingu president, ta on võitnud Eesti ulme aastaauhinna Stalker üheksal korral.