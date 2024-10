ÜKSIKISA SALADUSED «See, et ta oma titepõlve üle elas, tundus vahel talle endalegi jahmatav»

Ada sündis 1971. aastal naisele, kelle David oli palganud surrogaatemaks. Tollal oli see peaaegu ennekuulmatu, aga – nagu David seda kirjeldas – ta kasutas võimalust, kui see avanes. Surro­gaadiks oli keegi hipilik naine, kelle nimi oli Birdie Auerbach, ning Ada polnud temaga pärast sündi kohtunud, ehkki tema sündimise ajal tegi Birdie Davidile selgeks – ning David omakorda hiljem Adale –, et ta võib emaga suhelda, kui tahab. Aga Ada tundis kogu oma lapsepõlve, et tal pole seda päriselt tarvis; talle näis, et see oleks Davidi reetmine, kui ta seda teeks.

Ada polnud kunagi küsinud, miks otsustas David siia ilma ühe lapse tuua; tema side isaga oli nii täielik, et see tundus talle täiesti loomulik asi. Tema kujutluses isa lihtsalt otsustas, et tahab last, ja saigi. David ei olnud Ada elu jooksul kellegagi kurameerinud, vähemalt mitte Ada teada. Ta oli pühendunud oma sõpradele ja kolleegidele ja igasugu inimestele, kellele ta vahel mentoriks oli: aastate jooksul käis tema juurest läbi palju magistrante, ja klaverihäälestaja, ja aednik, kes käis neil muru niitmas ja kelle isa sageli sisse kutsus, et temaga limonaadi juua ja tema äriplaanide kohta pärida. Nende tänaval elas üks noor tüdruk, lootustandev baleriin, kelle emaga oli David sõbraks saanud ja soovitanud tal viia tütre New Yorki Ameerika Balletikooli vastuvõtukatsetele – see oli ainuke koht, nagu ta naabrinaisele kinnitas, kus võis Ameerika Ühendriikides korraliku tantsuhariduse saada. Ta vestles pikki tunde Anna Holmesi, Bostoni avaliku raamatukogu lähima harukogu lugejateenindajaga, tema elust ja hobidest ja huvidest. Naine oli nägus, vallaline viiekümnene, ning oli Ada arvates Davidisse armunud. David tundis tema vastu samasugust huvi nagu teistegi tuttavate vastu, ent kuigi ta arutas Adaga nende üle sageli ja tüütult – tegi oletusi nende sõprussuhete, koduse elu, karjääri kohta –, oli Adale selge, et tema huvi preili Holmesi vastu on platooniline, ehkki Adale poleks mõttessegi tulnud seda niimoodi nimetada. Isa ei olnud oma romantilisest minevikust avameelselt mitte kellelegi rääkinud, nii palju kui Ada teadis. See olnuks Davidi arvates ebaväärikas. Ada oli ainult vihjamisi kuulnud kunagistest kalli­matest, noortest debütantidest, keda David tundis oma New Yorgi kõrgklassi noorpõlvest. Ada oli alati sügavalt maganud, kuid tal oli mingeid ähmaseid mälestusi elutoast kostnud naisehäälest, ehkki ta võis seda ka unes näha. Küllap võis isal sellistel puhkudel keegi külas käia. Ta poleks sellest ilmaski tütrele rääkinud. Selline mõtegi oleks olnud talle vastumeelne: ta varjas oma eraelu alati äärmiselt kiivalt isegi Ada eest, ehkki kinnitas talle alailma, et Ada on talle äärmiselt tähtis ja ta peab teda oma kõige lähemaks kaaslaseks.