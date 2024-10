LUGEMISSOOVITUSED 4 sisukat raamatut, mida on üllatavalt kerge lugeda

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Varem pigem illustraatorina tuntud autor on lisaks osavale pintsli valdajale ka osav sõnataltsutaja. See on helge ja südamlik elutarkusi täis raamat, mida on tore lastele ette lugeda.

Kirjanikunime all peitub abielupaar Alexandra ja Alexander Ahndoril, kes saavutasid suurema kuulsuse Lars Kepleri pseudonüümi all. Tegu on kõheda looga, mida on erakordselt põnev lugeda.

Väga osava sulega autor kirjutas raamatu, mida on üllatavalt kerge lugeda. Margus Laidre jõuab huvitavale järeldusele, et tänapäeval peidetakse surm inimeste eest ära ja sellele ei mõelda piisavalt palju. Kahtlemata teos, mis annab pikaks ajaks mõtteainet.

Tove Jansson, Tuulikki Pietilä «Ülestähendusi saarelt»

Mälestusteraamat kirjeldab, kuidas naised suviti oma väikesaarel asuvas majakeses elamisega hakkama said. Nagu Tove Jansson ütles: «Vahel ehitatakse selleks, et miski hoiaks või püsiks, vahel selleks, et oleks ilus, mõnikord mõlemat.»