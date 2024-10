RAAMAT Kas armastuse valemit saab välja nuputada?

Claudia Carrolli raamat «Armastuse algoritm» püstitab lugejatele põneva küsimuse: kas armastuse valemit saab välja nuputada? Raamatu peategelane Iris on neljakümnendates naine, kelle elu juhib matemaatika. Tema elust on puudu veel vaid üks – elukaaslane. Pärast aastakümneid kestnud otsinguid on temast saanud pimekohtingute ekspert, kuid armastust pole ta siiani leidnud.