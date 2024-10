Irene Vallejo «Lõpmatus papüürusroos» on armastuskiri raamatutele antiikajast tänapäevani

Papüürusrullid, mis olid antiikmaailma üks suurimaid varandusi, mängisid olulist rolli tsivilisatsioonide arengus. Raamatu keskmes on unikaalsed lood suurtest ajaloolistest tegelastest, nagu Marcus Antonius, kes kinkis Kleopatrale tuhandeid raamatuid, mitte kulda või kalliskive.

Vallejo kirjeldab antiikaja erinevaid tegelasi, alates laulikest ja filosoofidest kuni raamatukoguhoidjate ja trotslike naisteni, näidates, kuidas ideed haridusest ja tsensuurist on mõjutanud ja kujundanud meid läbi aegade. Raamatus peegelduvad ka tänapäevased küsimused ja väärtused, tõstes esile inimkonna seotuse kirjasõnaga ja selle mõjuga meie kultuurile.

«Lõpmatus papüürusroos» ei ole pelgalt raamatute ajaloo kirjeldus, vaid ka autor Irene Vallejo isiklik mõtisklus tema enda suhetest raamatutega. Digiajastu saabudes võib paberkandjal raamat muutuda luksuseks, kuid nagu vinüülplaat või kunstiteos, jääb see alles ja jätkab inimeste kujundamist ka tulevikus. Vallejo teos on saanud rahvusvaheliseks menukiks, olles tõlgitud enam kui 30 keelde – see paistab silma oma sügava humanistliku lähenemisega meie kultuuripärandi alustaladele.