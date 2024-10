6 kuninglikku lasteraamatut, mida on lust lugeda

Marvin Punapost on 9-aastane. Tal on punased juuksed ja sinised silmad, ning ta on vasakukäeline, mis tema õpetaja, proua Põhjala arvates näitab kuninglikku sugu. Ühel päeval tuleb koolis kirjutada kokkuvõte ajaleheartiklist, milles Šampoonia kuningas otsib oma ammukadunud poega, prints Robertit. Artikli kõrval asuvalt pildilt näeb poiss, et Šampoonia kuningal on nagu Marvinil endalgi punased juuksed ja sinised silmad, mida pole kellelgi teisel poisi peres. On see kindel, et tema vanemad lahkusid sünnitushaiglast õige beebiga, mõtleb Marvin. Ehk ei olegi ta Marvin Punapost vaid hoopis röövitud prints?