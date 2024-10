LUGEMISSOOVITUSED 3 eriti head lasteraamatut, mida maksab ka vanematel naksata

Ilmar Tomusk on tõusnud lastekirjanduse tüvitegijaks ning seda teenitult. Tema janti ei aja ja on lausa heas mõttes õpetlik. Ma ei tea, kas Paulist lõpuks ka insener saab, aga raamat näitab noorele hakkajale sellile kätte hunniku huvitavi nõkse. Nii mõnigi neist võib tulevases elus tululik olla. See on õpiku ja põneloo vahepealne teos, mida isegi minusugune vana ront õhinaga ahmas. No on heaste kirjutet ja igapidi asjalik! Hakkad otsast lugema ja järele jätta ei saa. Loodan, et naksakamad noored tunnevad samaviisi. Hea Ilmar, tuleta meelde, kuidas vihikulehest veepommi teha sai! Mitte ei mäleta enam.