SINIJÄRV SOOVITAB Nagu vanainimeste lastekirjanik — jube mõnus lugeda!

Richard Osman on tuntud oma neljapäevase mõrvaklubi lugudega, aga nüüd pihta hakanud uue sarjaga. Ta on ikka olnud nagu vanainimeste lastekirjanik, teda on jube mõnus lugeda. See kvaliteet ei ole kuhugi kadunud. Lugesin taustaks üle hulga aja mõned neljapäevalood sirvimisi üle ja oi kui tore oli. Uus sari tõotab paljut ja annab üsna rohkesti ka kohe kätte.

Võib-olla on sel kõigel, sel lahedalt sujuval lool pärisega enam ühist kui pealtnäha tundub. Omad tumedused hoovavad seal pinna all täpselt nagu me igapäevaelus. Nii turvaline on öelda neutraalselt näiteks: ühistransport. Keegi ei kohustu millekski. Kui rääkida lihtsalt ühisest (lähme ühisega pidusse, tulen õhtuks ühisega koju), siis me saame aru, et see on meie kõigi asi. Osmanil on oskus kirjutada täiesti eluvälised eskapistlikud jutud lugeja ellu sisse. See on üks hüva oskus.