Kirjanik Satu Rämö: krimiromaane kirjutades aeg lausa lendab!

Kuidas sa kirjeldaksid islandlasi? Kui palju on neil teiste põhjamaalastega ühist ja milliseid erinevusi võiks välja tuua?

Minu arvates on islandlastel ja soomlastel päris palju ühist. Me oleme otsekohesed, suhtume kõigesse rahulikult ega vaimustu seltskonnaüritustel eriti mingite seltskondlike suhtlusmängude mängimisest. Me ütleme, mida mõtleme. Mulle see meeldib! Ei mingit tühjast-tähjast lobisemist, konkreetne jutt konkreetsetest asjadest. Ühtlasi armastame me loodust ja meid seob sarnane must huumor. Suurim erinevus on see, et soomlased on kanged planeerijad ja väga täpsed plaanide järgijad. Islandlased võtavad asja vabamalt ja tegutsevad üsna suvaliselt, ilma planeerimisele aega kulutamata.