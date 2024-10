Ilmus Els Roode mälestustel põhinev raamat

Veiko Tammjärve kujundatud raamatus on võimalik lisaks lugemisele saada ka muusikaline elamus. Raamatu lehtedele on peidetud viited, mis viivad lugeja otse arhiivides peidus olnud saladusteni. Võimalik on kuulda, kuidas Els Roode ise kannelt mängib ja sellest räägib. Teksti põimitud arhiivimaterjal annab Els Roode mälestustel põhinevale loole lisadimensiooni ning laiemalt ka ülevaate Eesti muusikaelust enam kui poole sajandi jooksul.