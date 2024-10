Ene Mihkelsoni 80. sünniaastapäeva tähistatakse kahe raamatu esitluse ja konverentsiga

«Peame leppima raamatutega, nii tema enda kirjutatute kui ka nendega, mis tema kaasteelised on koostanud. Olen öelnud varem ja kordan ka nüüd, Mihkelsoni loomingu avastamine on alles algusjärgus ja me pole veel kaugeltki suutnud avada tema loomingu kogupotentsiaali,» ütles Ene Mihkelsoni Seltsi esinaine, kirjandusteadlane Aija Sakova.

Sakova juhib tähelepanu, et viimastel aastatel on Ene Mihkelsoni looming jõudnud nii raadioeetrisse (2020: Raadioteatri luuleruum «Elu ongi jumalagajätt») kui ka mitme teatri lavalaudadele (2020: «Katkuhaud» Ugala teatris; 2023: «Ma jään kaevu / juurde igavesti jooma» Tartu Uues Teatris).

Kirjaniku seltsi eestvedamisel on toimunud mitmed õpetajatele suunatud koolitused ja töötoad ning metsavendluse käsitlemisele pühendatud konverents «Olnu on ikka veel täna» (2023).

«Ei ole kahtlustki, et Ene Mihkelsoni looming elab. Minu suur soov on, et see ilmuks ka võimalikult paljudes euroopa keeltes. Romaan «Ahasveeruse uni» vääriks vaieldamatult ka tele- ja kinoekraanidele toomist ning miks mitte, ka muusikalist käsitlust,» lisas Sakova.