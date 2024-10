Räppar Eve soovitab 3 oma lemmikraamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud

Räppar Eve avaldas oma mälestusteraamatu, mille pealkiri «Who’s That Girl?» (Kes see tüdruk on?) tuleb tema samanimeliselt hittloolt, tänu millele meiegi tema loominguga tuttavad oleme. Eve on tõesti mitmekülgselt andekas – Grammy võitja, Emmy nominent, näitleja, laulja... ja nüüd ka edukas raamatu autor.