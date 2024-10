Lihtne nipp, kuidas enda sisemine jõud avastada

Sügis toob endaga kaasa vaiksema rütmi, külmemad ilmad ja ajaperioodi, mis lausa kutsub sisekaemusele. See on ideaalne aeg mõelda, kuidas saaksid oma sisemist potentsiaali avada ja arendada. Kas oled kunagi mõelnud, mis on see jõud, mis su sees peitub, ja kuidas seda suunata? Maria Baydar ütleb, et igaüks meist kannab endas unikaalseid seemneid, mis ootavad õiget hetke, et kasvada ja vilju kanda. Milline on aga sinu potentsiaal?