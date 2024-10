Lisa Marie Presley mälestusteraamatust selgub kummaline tõde Michael Jacksoni seksuaalelu kohta

Hiljuti ilmus USA laulja ja laulukirjutaja, Elvis Presley tütre Lisa Marie Presley mälestusteraamat «From Here To The Great Unknown» (Siit suurde tundmatusse), mille kaasautoriks on tema tütar Riley Keough. Raamatust selgub, et Lisa Marie Presley hakkas Michael Jacksoniga kurameerima 1994. aastal, kui mees oli 35-aastane, edastab Huffington Post.