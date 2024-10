GALERII Helen Adamson esitles avameelset raamatut, mis annab tuge viljatutele naistele

«Mis on see «ime», mida oma raamatus ootan? Selleks imeks on laps, kes on küll perre väga oodatud, kuid kelle planeerimine, ootus ja siia maailma sündimine tõmbab üles korraliku keeristormi minu sisemaailmas, muudab aktiivseks kõik vanad valusad minevikumälestused ja lööb mõrad paarisuhtesse,» avab autor Helen Adamson oma esimese raamatu tausta.

Helen Adamson, «Ime ootel». Foto: Raamat

Raamat kutsub kaasa mõtlema ja kaasa elama ning annab lootust neile lugejatele, kellel lapsesaamine ei lähe sugugi kergelt. Samuti annab kirjutatu abi mõistmaks partnerit või lähedast, kes midagi sarnast läbi elab. See on praktiline abivahend, mis annab uusi ideid, mida veel proovida, et soovitud laps ka sinu ellu tuleks.

Heleni raamat sündis isiklikust vajadusest: «Et tundsin end oma kõige raskemas kohas olles väga üksi, sest eesti keeles on kirjandust sel teemal väga vähe, oleksin väga vajanud kogemuslugu, mis mind puudutab ja täielikult oli puudu kajastus, mis võtaks ühe probleemi suhtes arvesse ka kogu ülejäänud elu, aitaks mõista, kuidas on suhted ja lapsepõlv seotud elus toimuvaga (ka viljatuse diagnoosiga) ning kuidas raskuste korral tekkinud kriisidest välja tulla, seega otsustasin sellise «abivahendi» ise kirjutada,» tunnistab ta.