ISIKLIK LUGU Helen Adamson kirjutas viljatusest raamatu: tundsin end oma kõige raskemas kohas olles väga üksi!

«Mis on see «ime», mida oma raamatus ootan? Selleks imeks on laps, kes on küll perre väga oodatud, kuid kelle planeerimine, ootus ja siia maailma sündimine tõmbab üles korraliku keeristormi minu sisemaailmas, muudab aktiivseks kõik vanad valusad minevikumälestused ja lööb mõrad paarisuhtesse,» avab autor Helen Adamson oma esimese raamatu tausta.