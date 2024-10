Suurteos autorilt, kes on terake hull, aga lihtsasti loetav

Ja soovitan teiedelegi, armsad lugejad. John Dos Passos on ka päriselt mineva sajandi ägedamaid kirjanikke. Ta on terake hull, nagu James Joyce, ent on ka loetav. Lihtlugejale, mõtlen. Ta annab jube hea ülevaate kolmest olulisest aastakümnendist – jah, sada aastat on sest ajast mööda läinud. Ja võib-olla on ta põhjalikus läbikäigus (mis ajuti väljakäiku meenutab) üht-teist seesugust, mis väärib tänagi meelde jätmist. Äh, muidugi on. Iseasi, kes ja kuidas üles leiab. Kes otsib Ameerika ülesärkamise aluseid ja muresid ja mõttekilde, saab need kätte. Natuke maade ja majanduse tekkimise õpiku moodi, kuigi paljudele tuleb ta liiga vara ja mõnelegi on liiga hiljaks jäänud. Inimeste kogukonnad ei toimi ühes rütmis; ühe kogukonna saabumise/tekkimise/ sündimise rütmi jälgimiseks võimas teos.