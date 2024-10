Maarja Kangro tänavusest nobelistist: oli jälle aeg, et naine saaks selle preemia

Näiteks on eesti keelde tõlgitud Korea poeedi Ko Uni loomingut ja tema figureeris võimalike kandidaatide nimekirjades märksa kõrgemal, kuid preemiat ei saanud. «Mis oli ehk mingite näitajate järgi ka ennustatav. Tõepoolest oli jälle aeg, et naine saaks selle preemia,» märkis ta.

Prestiižiökonoomia on Maarja Kangrot alati huvitanud, sest loomemaailmas on sel väga suur väärtus. Nobeli kirjanduspreemia võidavad aga harva need, kellest enne palju räägitakse, sest soovitakse üllatada. «Nad natuke kurvastavad mind sellega, et mingeid kandidaate peetakse liiga konjuktuurseks. Korea sai nüüd küll oma esimese preemia ja korea keele kõnelejaid on rohkem kui ukraina keele kõnelejaid, aga minu meelest ammugi oleks aeg ka Ukrainal see oma preemia kätte saada,» sõnas Kangro. «Ja sugugi mitte konjuktuursest mõtlemisest lähtudes.»