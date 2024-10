Sinijärv soovitab: Faulkner sai Nobeli ajal, mil see miskit väärt oli

Ameerika Ühendriikide kirjandus on värske nagu noorkuuöö, põlegi õieti teist. Üpris sarnane eestikeelse päriskirjandusega. Mõnes mõttes tsipake vanem, teisest küljest jälle natuke noorem, kui arvesse võtta me vägevat hoolsasti unustet rahvaluulepärandit. Ja siis on ta hopsti taas suts iidsem, kui mõelda tolle kontinendi põlisrahvaste pärandi peale, mis ulatub meiemaa omaga sarnasesse hämavikku, ent oluliselt suuremal maa-alal. Mine võta kinni. Pluss siis see viimase paari sajandi ärevavõitu aja- ja kirjanduslugu, millest üks ja teine on mingit raiska tagumikust naksata proovinud, ent ei ühelgi ole too trikk päriselt välja tulnud.