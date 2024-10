JÄRJEJUTT «Valvur ei suuda mind taluda, kuna ma olen ilus. See on minu kapital»

Läti luuletaja ja prosaisti Inga Gaile kolmas romaan «Ilusad» on mõtteline järg autori esimesele romaanile «Klaas». Mitmed tegelased on ühised, kuid aeg on edasi läinud, Läti on okupeeritud ja baltisakslased ümber asunud, mistõttu on teose tegevus laienenud üle Euroopa ning seadnud romaani naiskangelased heitlema totalitaarsete režiimide põhjustatud traumade ja nende tagajärgedega järgmistele põlvkondadele.