«Ma ei saa lihtsalt aru, miks eesti mehed sellised töllid on...»

Hanna Schmidt on edukas produtsent-projektijuht pealinna moodsas kultuurikeskuses CentrArte. Osaledes kultuurikonverentsil Istanbulis, tutvub Hanna sarmika ja särava Rafaeliga. Leek, mis nende vahel lahvatab, näib esimese hooga nagu vastus romantikajanus Hanna palvetele. Uued tuuled Hanna elus viivad ta elama linnast maale. Hanna kujutluses ootab teda ees romantiline külaidüll, aga kas reaalsus vastab tema ootustele? Ühtlasi sunnib kirglik suhe türgi mehega ja tärkav sõprus pealtnäha maalähedase naabrimehe Robiga teda ümber hindama oma seniseid tõekspidamisi. Hanna ees seisavad mitmed ootamatud väljakutsed ning ühel hetkel peab Hanna endalt küsima, kas tehtud valikud on õiged.

Annika Lõhmus on elukutselt muusik, aga viimastel aastatel on teda hakanud paeluma ka kirjutamine. Tema sulest on ilmunud luulekogu «Halo» ja reisinippide käsiraamat «Passist reispassini» (2017), romaan «Pooltoonid» (2020) ning portreeraamat «Andres Mustonen. Fuuga mitme teemaga» (2023).