«Ta teadis väga hästi, mida arst mõtles. Vähk»

Ühel varakevadisel hommikul ärkab teismeline tüdruk Shirin telgis Vorsø saarel Horsensi fjordi ääres. Tema vanem vend Cyrus on tema kõrvalt kadunud. Nende isa, aastaid tagasi Iraanist põgenenud Tami oli tahtnud lapsi kalaleminekuks koidikul äratada, kuid nüüd on päike juba kõrgel. Shirin läheb isa telki teda äratama, kuid leiab isa läbilõigatud kõriga vereloigus lebamas. Kas mõrv võib olla seotud Sandholmi põgenikelaagriga? Juhtumit asub lahendama Kopenhaageni mõrvaosakonna juht Petter Bohm, kes palub Livilt abi, et kadunud lapsed Shirin ja Cyrus enne mõrvarit üles leida. Livi kodust Vesterbro keldrikorteris hargnevad jäljed nii minevikku kui olevikku ning koduõue elanikeni, kes peavad tasapisi ära tundma, et vaikusel on alati oma hind.