Toivo Tootsen tõmbab saladusi täis raamatuga oma poliitikukarjäärile joone alla

Ühtlasi on see lugu sellest, kuidas värskelt taasiseseisvunud Eesti lapsekingadest ja mässulisest noorusest välja kasvas. Samuti sellest, kuidas «tavalisest» inimesest poliitik saab ning millised võimalused ja kohustused tal valitavale ametikohale jõudes tekivad. Ses mõttes pole need üksnes mälestused, vaid kohustuslik õppematerjal kõigile, kes poliitikasse kipuvad või seal esimesi samme teevad. Seda enam, et ehkki jutt on lähiminevikust, kordub suur osa sellest praegugi.