Kaks Eesti lasteraamatut valiti mainekasse «The White Ravens» kataloogi

Lille Roometsa «Mina ja August» on esimene Eesti noortele mõeldud värssromaan. Teose tegevus toimub aastatel 1933–1934, kui Eesti oli iseseisev, kuid vaevles poliitiliste ja majanduslike vastuolude käes. Lõpuks hüppab raamat ajas edasi 1964. aastasse, võttes kokku kolme peategelase elu traagilised sündmused Nõukogude okupatsiooni ajal. Raamat on kodumaal saanud tunnustuse Hea Noorteraamat 2023.

Mari Teede «Ingmar ja meri» näitab lühidalt, et uute sõprade leidmine ja vanemate lahutusega toimetulek ei ole lihtne. Kui teose peategelase Ingmari vanemad lahutavad, kolib poiss koos emaga Tallinnast vanaisa majja mere ääres. Eemalolek sõpradest ja uues koolis käimine muudab kodunemise raskeks. Kuid Ingmar leiab tasapisi tee harjumiseks nende uute oludega, kus meri on tema pidev kaaslane. Raamat on saanud mitmeid auhindu ja tunnustusi ka kodumaal. See kuulus 2023. aastal Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia ja Tartu lastekirjanduse auhinna nominentide hulka ning sai tunnustuse Hea lasteraamat 2023.