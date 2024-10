Arst ja menukirjanik Freida McFadden: asi on mu ajus. Mul on päris kindlasti väga analüütiline aju

Amazoni menukirjanik Freida McFadden on praktiseeriv tohter, kelle erialaks on ajuvigastused ja kes on ühtlasi kirjutanud ridamisi Kindle’i menuraamatuid: psühholoogilisi põnevikke ja meditsiinihuumoriga vürtsitatud romaane. Ta elab koos pere ja musta kassiga New Yorgis sajanditevanuses kolmekorruselises ookeanivaatega majas, mille trepiastmed iga sammu tehes kriuksuvad ja ägavad, ja kus keegi su karjumist ei kuuleks. Välja arvatud ehk juhul, kui ikka väga kõvasti karjuda.