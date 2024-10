Raamatublogija uuest fantaasiasarjast: hoiatan, kohati kisub lugu jõhkraks!

Tänapäev, New Haven. Alex (Galaxy, mitte Alexandra) ei ole tüüpiline Yale'i tudeng. Tema koolitee algas käeraudadega haiglavoodist, kus napilt surmasuust pääsenud sõltlasele pakuti uut algust. Kummitused, kes tema elu ainult rikkunud on, võimaldavad neiule nüüd kooliteed, mis jääb paljudele kättesaamatuks. Tema ülikoolipäevi kirjab lisaks õppetööle salajastel riitustel osalemine, õigemini nende turvamine. Koolis on kaheksa organisatsiooni, mis erinevaid maagilisi toiminguid harrastavad, ning üheksas Lethe, kes kontrollib, et teised ülekäte ei läheks. Just selle liige on Alex. Uus algus on tore, kuid kõik libiseb peagi allamäge, tema mentor on kadunud ja tüdruk ise veendunud, et linnas mõrvatud neiu on kuidagi rituaalidega seotud. Ta on piisavalt kangekaelne, et hakata seda omapäi tõestama.