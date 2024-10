GALERII Kunstnik Piia Maiste tegi Tallinna koolilastele kingiks raamatu: «Minu imetlus kirjanike vastu suurenes kosmoseni»

Maiste on tuntud küll kui kunstnik ja meeleolukate illustratsioonide looja, kuid võttis vastu Tallinna Keskraamatukogu väljakutse luua pildi kõrvale ka tekst.

«Minu imetlus kirjanike vastu suurenes kosmoseni. On tohutu oskus valida välja õiged sõnad, need niimoodi üksteise kõrvale lükkida, et moodustuks kokku lause. Ja mitte niisama lause. Ikka mõte peab ka olema,» rääkis kunstnik läbitud teekonnast raamatu valmimiseni. 15. oktoobril Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna suures saalis toimunud esitluses julgustas kunstnik ka seal osalenud Tallinna Reaalkooli 1. klassi õpilasi.

«Kui teete midagi elus esimest korda, siis ärge kartke, et ei saa hakkama või ei tule välja. Iga teekond algab esimestest sammudest. Kui jääte hätta, küsige sõpradelt nõu või kasvõi hädaldage pisut, aga pusige edasi. Nii nagu Tõnn minu raamatus,» innustas Maiste, kes õhutas lapsi ka lugema, sest see on imeline võimalus saada tasuta reisile, kuhu iganes sa ise soovid.

Toimunud esitlusele olid kutsutud Tallinna Reaalkooli 1. klassi õpilased, kes väga tähelepanelikult kuulasid autori poolseid kommentaare, kuidas raamat valmis. Väga suure elevusega mängiti kaasa meie lastetöö peaspetsialisti Merle Tanilsoo välja mõeldud mänge, mis olid inspireeritud õpilastele kingitud raamatust.

«Tõnni taskud» on Tallinna Keskraamatukogu poolt väljaantava kinkeraamatusarja seitsmeteistkümnes raamat. Kinkeraamatu eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist lähimasse raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukoguteenuseid.