KATKEND RAAMATUST «See naine, kes otse mu nina all mu abikaasale külge lööb, hakkab mulle närvidele käima»

Enzo tassib viimaseid kaste majja ning mina seisan hõredavõitu muruga kaetud platsil, väldin lahtipakkimist ja mõtlen, kui kaunis on muru pärast seda, kui mu abikaasa on sellele noorenduskuuri korraldanud. Enzo on muruplatside osas võlur – see on osaliselt ka meie tutvumise taga. See siin näeb pruunikate laikude ja mureneva mullaga üsna lootusetu välja, kuid ma tean, et vaid aasta pärast on meil selle tupiktänava kõige kaunim muru.