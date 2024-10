Epp Petrone: arvan, et Hargla on omal ajal «Salatoimikuid» vaadanud

Midagi ikka teadsin. Et oli mingi tulnuka-kuulujutt ja et Vahur Kersna soolo-telekarjäär algas seda kuulujuttu uurides. Kusagilt korra jäi mul ka radarile, et Indrek Hargla tehtud stsenaariumi järgi jooksis «Merivälja» põneviksari, aga mul polnud telekat või polnud ma Eestis, igatahes pole ma sellest seriaalist sekunditki näinud.