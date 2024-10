Sinijärv soovitab väärt teost: pandagu aastapreemiate kandidaadiks!

Tont võtku, naksakas eestikirjandus meeldib mulle kohe hirmsasti! Kui õnnestub ühtede kaante vahelt leida sedavõrd andekad, pentsikud ja omamoodi geniaalsed autorid nagu Wimberg ja Andrus Kivirähk, siis on rõõm lausa plahvatuslik. Eks teos ka. Sest näitemäng. Noid näitemänge pole palju, mis silmade ja aju abil läbilugemist vääriksid või võimaldaksid. See on. Tahaks täitsa pilku peal hoida, et kas ja kus veel kunagi etendatakse. Ei ole ma suurem asi teatri-inimene, ent «Nurjatu saar» kutsub vaatama.