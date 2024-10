Lugu välejalgsest kuningatütrest, kes haarab härjal sarvist – ilma asju väga teravaks ajamata

Jüri Kolgi lasteraamatus «Välejalgne kuningatütar» on kohe selge, et Renate pole mõni tavaline printsess ja lugu temast pole mõni tavaline muinasjutt.

Pärast suuremat perekondlikku draamat lõppes see lugu kokku- leppega, et kuningas kutsub kosilased lossi, aga Renate võib otsustada täiesti ise, kuulamata kuninga isalikke ja kahtlemata ka

kuninglikke nõuandeid. Kuninga süda oli muret täis, aga mis parata, kui sul on nii põikpäine tütar. Eriti halb oli see, et heeroldid kuuluta- sid otsesõnu: «See, kes on kuningatütrele meele järele.» Õiged mehed ei tule sellise kutse peale kohalegi, hertsog Wackenberg kindlasti ei tuleks, võtku tont seda põikpäist plikat.

Mõne kosilasega lahenes kõik üsna hõlpsasti. Näiteks Rõõmus Robert – tema nimi ei olnud Rõõmus, aga kõik kutsusid teda nii – paistis Renatele alguses väga sümpaatne. Ta oli särtsu täis ja hakkamas, otsis endale lossis tegevust, pakkus ennast appi ja sugugi mitte tingimata püüdes printsessile silma jääda. Lihtsalt ta käed sügele- sid. Ja jalad. Ta ei kannatanud paigal passida nagu paljud neist kõrgi moega veniskitest, kellele Renate oleks hea meelega koerad kallale saatnud. Mitte et nood külalisi pureksid, lihtsalt et neid jooksmas näha ja neist üksiti lahti saada. Aga selles suhtes nõustus ta isaga, et las jorutavad paar nädalat ja lahkuvad siis viisakalt, sõpradena. Me rääkisime Rõõmsast Robertist. Jah, ta jäi Renatele silma ja kuningatütar kutsus ta kord endaga ratsutama. Kui Renate hobune Hugo nägi Renatet Robertiga tulemas, ootas ta hetke, kui Robert mujale vaatas, ning pigistas siis Renatele otsa vaadates silmad kinni ja raputas pead. «See tüüp? Ei mingil juhul!» ütles see pearaputus. Ometi oli Renate jõudnud juba mõelda, et nende nimed, Renate ja Robert, kõlavad päris hästi kokku. Ja selline mõte ühe printsessi peas tähendab mõndagi.