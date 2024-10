Raamatukoguhoidja soovitab 4 eriti head raamatut, millesse end nädalavahetusel unustada

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Viveca Sten on üks edukamaid Rootsi naiskrimiautoreid. Kuigi tegu on vanema raamatuga, tasub see siiski läbi lugeda enne, kui vaadata selle põhjal loodud telesarja.

Elsie Silver «Veatu»

Autor on TikTokis populaarsust kogunud kauboi-teemaga. Tegu on armastusromaaniga, kus on nii kergemaid kui raskemaid teemasid. On ajaviidet, on kergust, aga ka eneseleidmist, enda avastamist ja lunastuse leidmist. «Hea raamat, kui on soovi keerulisel ajal midagi põnevat lugeda,» soovitab Tiina Põldmaa.

Tegu on on nii uue raamatuga, et see pole veel igasse raamatukokku jõudnud. Autor uurib öist linna kui aegruumi, kuhu on võimalik põgeneda päeva kaine kalkuleerituse eest.

Pealkiri reedab, milliselt autorilt on Alexandra Benedict inspiratsiooni saanud. Siiski on teos tõsisem kui Agatha Christie romaanid. «Tore jõuluõhustik, küll mitte positiivne,» märgib Tiina Põldmaa.

Kuula saadet!