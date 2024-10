Olesija Saue: juhi persoonibränd annab ettevõttele konkurentsieelise

Tänapäeva maailmas, kus nähtavus, usaldus ja suhted on edu alustaladeks, on persoonibränd kujunenud oluliseks tööriistaks nii juhtidele kui ka ettevõtetele. Persoonibränd ei ole lihtsalt viis tähelepanu tõmbamiseks – see on autentne juhtimine, mis inspireerib teisi ja loob pikaajalist väärtust.