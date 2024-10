NÄDALA RAAMAT Kuidas sakslased ise oma minevikku mäletavad?

Tunnustatud briti ajaloolase Neil MacGregori erakordne raamat Saksamaa ajaloost sündis Briti Muuseumi 2014. aasta erinäituseks koostöös BBC raadioga. Saksamaa on 150 aastat olnud Mandri-Euroopa keskne võim. Üle kolme kümnendi tagasi sündis uus Saksa riik. Kui hästi me uut Saksamaad tegelikult mõistame ja kuidas mõistavad selle inimesed nüüd iseennast?

Neil MacGregor, «Saksamaa. Ühe rahva mälestused». Foto: Raamat

MacGregor väidab, et Saksamaa ajaloo ühtset ja kõikehõlmavat narratiivi ei ole võimalik luua, sest selle geograafia ja ajalugu on alati olnud ebastabiilsed, piirid on pidevalt muutunud. Suurema osa raamatus käsitletud viiesajast aastast on Saksamaa koosnenud paljudest eraldiseisvatest poliitilistest üksustest, igaüks oma ajalooga. Kõik need toredad rahvuslikud lood, mida sakslased võisid endale enne 1914. aastat rääkida, tehti järgmise kolmekümne aasta sündmustega põrmuks.

Saksamaa ajalugu võib olla olemuselt killustunud, kuid see sisaldab palju jagatud mälestusi, teadvustamist ja kogemusi; selle raamatu eesmärk on uurida mõnda neist. Alates 15. sajandist, kui Gutenberg trükikunsti leiutas, valib MacGregor esemeid ja ideid, inimesi ja kohti, mis uuel Saksamaal ikka veel tooni annavad – Dresdeni portselan ja varemed, Bauhausi disain ja saksa vorst, Karl Suure kroon ja Buchenwaldi väravad –, et tutvustada üht-teist sealsest kollektiivsest nägemusest.

Neil MacGregor (1946) juhtis aastatel 1987–2002 Rahvusgalerii tööd ja 2002–2015 Briti Muuseumi. Ta on BBC tuntud raadiohääl ja tema kirjutatud raamatuid on tõlgitud rohkem kui tosinasse keelde. 2010. aastal omistas kuninganna Elizabeth II talle Rahvasteühenduse kõrgeima tunnustuse, teeneteordeni Order of Merit, ta on pälvinud Austraalia riiklikke teenetemärke ja raamatu «Saksamaa. Ühe rahva mälestused» eest Saksamaa kirjandusauhinna Friedrich-Gundolf-Preis.